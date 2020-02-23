مصر | تقرير الطب الشرعي للطفلة المقتولة في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير الطب الشرعي للطفلة المقتولة في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسلمت نيابة شرق القاهرة، اليوم الأحد، تقرير الطب الشرعي لطفلة المرج التي لقت مصرعها على يد زوج والدتها، أن سبب الوفاه يعود إلى صدمة عصبية شديدة، نتيجة كم الضرب المبرح، ووجود كدمات وسحجات شديدة في منطقة الرأس والرقبة، خلافا عن كسور في القدم والقفص الصدري.
وكشف التقرير إصابة الطفله بصدمة عصبية أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدت إلى الوفاة.
كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود إشارة لقسم شرطة المرج من مستشفى عین شمس الأردني باستقباله الطفلة "س. أ"، 4 سنوات، توفیت إثر إصابتها بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.
وبالانتقال تم التقابل مع والدة المتوفاة "س. ا"، 36 سنة، ربة منزل ومقیمة بذات العنوان، وبسؤالها أدعت وفاة ابنتها إثر سقوطها من علو، وبإجراء التحریات وجمع المعلومات تبین عدم صحة أقوال والدة المتوفاة وبإعادة مناقشتها قررت بأن زوجها "م. أ"، 48 سنة، عاطل من متعاطي المواد المخدرة، وتولت النيابة التحقيق.