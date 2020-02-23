مصر | تقرير الطب الشرعي للطفلة المقتولة في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير الطب الشرعي للطفلة المقتولة في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت نيابة شرق القاهرة، اليوم الأحد، تقرير الطب الشرعي لطفلة المرج التي لقت مصرعها على يد زوج والدتها، أن سبب الوفاه يعود إلى صدمة عصبية شديدة، نتيجة كم الضرب المبرح، ووجود كدمات وسحجات شديدة في منطقة الرأس والرقبة، خلافا عن كسور في القدم والقفص الصدري.

وكشف التقرير إصابة الطفله بصدمة عصبية أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدت إلى الوفاة.