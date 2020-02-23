أخبار مصر | وفد إعلامي بريطاني يزور معالم مصر السياحية والأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد إعلامي بريطاني يزور معالم مصر السياحية والأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفد صحفى بريطاني رفيع المستوى من ممثلى أهم وأشهر الصحف والمجلات البريطانية، ببرنامج سياحى لمدينتى القاهرة والأقصر في الفترة من 17 إلى 22 فبراير.

ومن ناحيته، أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى أن هذه الزيارة جاءت ضمن خطة الأنشطة الترويجية والرحلات التعريفية Fam Trips، التي تحرص عليها الهيئة للترويج لمصر بصورة أكبر ودفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها وخاصة من السوق البريطاني.



ولفت يوسف إلى أن ممثلى الصحف والمجلات الذين تم استضافتهم يمتازون بكثرة متابعيهم من محبي السياحة والسفر فى السوق البريطاني.

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وتضمن برنامج زيارتهم جولات سياحية لأهم المعالم السياحية بمدينة القاهرة، فزاروا المتحف المصري الكبير وخلال زيارتهم تجولوا بمعامل الترميم وشاهدوا حجم العمل الجاري على قدم وساق بالمبنى الضخم لافتتاحه قريبًا.

واستمع الوفد لشرح وافي من الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصرى الكبير للشئون الأثرية والذى أجاب على العديد من تساؤلاتهم، كما التقي الوفد باللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به.

كما زاروا المتحف المصري في التحرير، وكذلك أهرامات الجيزة وأبو الهول ومنطقة سقارة الأثرية حيث زاروا مجموعة زوسر وهرم أوناس ومقبرة ميروروكا.

كما زاروا مدينة الأقصر حيث تجولوا في البر الغربي "وادي الملوك ومنزل هاورد كارتر وتمثالي ممنون" وكذلك في البر الشرقي "معابد الكرنك ومعبد الأقصر".