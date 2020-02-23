أخبار مصر | "عبدالعال" يهنئ النائب كريم درويش على رئاسته للجمعية البرلمانية للمتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يهنئ النائب كريم درويش على رئاسته للجمعية البرلمانية للمتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على توليه رئاسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، حيث تسلم "درويش" رئاسة الجمعية من السفيرة علياء بوران سفير المملكة الأردنية الهاشمية بواشنطن ولندن، والتي شغلت منصب رئيس الجمعية البرلمانية لمنطقة المتوسط للعام الماضي، وتولى درويش منصب نائب الرئيس ورئيس اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالشئون الاقتصادية والاجتماعية بالجمعية، وتم تسلم رئاسة الجمعية في اجتماعاتها التي عقدت يومي 20 و21 من شهر فبراير الجاري.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة.

وأحال عبدالعال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية التشريعية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتى الشئون الدينية والتضامن الاجتماعي.

كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 96 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان.

كما أحال مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التضامن والخطة والموازنة.