أخبار مصر | "حياة بلا سرطان".. حملة جديدة برعاية متحف الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حياة بلا سرطان".. حملة جديدة برعاية متحف الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحف الأقصر، عن تنظيم لجان طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في صعيد مصر، تحت شعار "حياة بلا سرطان" والتي تنطلق الخميس المقبل ٢٧ فبراير الجاري.

ومن ناحيته، قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن تلك اللجان الطبية تأتي تأكيدًا على أهمية الدور التعريفي والتوعوي للجمهور بمرض سرطان الثدي، ومن المقرر أن تنعقد هذه اللجان كل يوم خميس على مدار شهر مارس، باعتبارها مبادرة مجتمعية لدعم مرضى السرطان في صعيد مصر.

وأوضح الدكتور علاء حسين مدير عام متحف الأقصر، أن المتحف قام بتدشين مبادرة بعنوان "لحياة أفضل" بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالأقصر، ووزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات الحكومية، للكشف المبكر عن الأمراض بصفة عامة والقضاء عليها، طبقا للمناسبات الصحية العالمية.

وأشار إلى أنه على هامش المبادرة ستقام ندوة ثقافية عن الطب في مصر القديمة، يليها محاضرة حول الأورام السرطانية بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص وكيفية الكشف عنه تلقيها الدكتورة نهال ثروت طبيبة أورام بمستشفى الأقصر الدولي.