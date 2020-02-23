أخبار مصر | الثلاثاء.. الاتفاق على وحدات إسكان اجتماعي لـ'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. الاتفاق على وحدات إسكان اجتماعي لـ'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف نقابة الصحفيين، بعد غد الثلاثاء، المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لتوقيع بروتوكول حصول النقابة على وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة وقيادات صندوق الإسكان الاجتماعي.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إن النقابة اتفقت مع مجلس إدارة الصندوق على الحصول على 600 وحدة لمحدودي الدخل، ولغير محدودي الدخل، على أن تعلن تفاصيل الوحدات في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب توقيع البروتوكول الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء المقبل.