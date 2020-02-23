أخبار مصر | البرلمان يوافق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة في مجموعه، وقرر تأجيل الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة باعتباره مكملا للدستور.

وتقوم فلسفة التشريع على وضع إطار قانونى ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا في أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، خصوصًا أن التشريعات الحالية تخلو من هذا التنظيم.

كما ينظم كذلك نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، ما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، الأمر الذي يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال. Advertisements