أخبار مصر | مصادر: "التعليم" تنهي 50% من استعداداتها لامتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: "التعليم" تنهي 50% من استعداداتها لامتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، عن أن الوزارة أنهت ٥٠٪؜ من استعدادها لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في يونيو المقبل.

وقالت المصادر -التي فضلت عدم ذكرها-: إن الوزارة تعمل الآن على وضع جداول الثانوية العامة، بما يتوافق مع طلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، وهي تعمل الآن على وضع مقترح وسوف تقوم بمناقشته مع اتحاد طلاب مدارس مصر الأسبوع المقبل.

ونوهت في تصريحات خاصة، بأنه عقب عمل استطلاع رأي على الجدول سيتم وضعه بشكل نهائي وإعلانه، تحت إشراف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.