شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: خسائر الكهرباء من سرقة التيار مليار ونصف في 10 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات أحد المسؤولين بوزارة الكهرباء، قال فيها إن إجمالى المبالغ المهدرة من سرقة الكهرباء في المناطق العشوائية والتي تعتمد على التغذية بطرق غير قانونية في الفترة من مايو 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 تقدر بنحو مليار و500 مليون جنيه، ما اعتبرها «عامر» كارثة خاصة وأن هذه القيمة وقعت في 10 شهور فقط.

وقال «عامر»، في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في الوقت الذي تخسر فيه الدولة هذه المبالغ الطائلة نجد وزارة الكهرباء ترفض تخفيض أسعار الكهرباء للمشروعات الصناعية وفى مقدمتها مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا، محذرا الحكومة من استمرار نزيف الخسائر داخل هذه الشركة الوطنية العملاقة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

وطالب «عامر» من رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل شخصياً لإنقاذ صناعة الألومنيوم، وقال أن هناك ضرورة أن تتجه وزارة الكهرباء إلى سد منابع نزيف الخسائر المستمر من الفقد المالي الذي ارتفع من 2 ٪ إلى 5٪ من العام الماضي وحتى العام الحالي بسبب وقف تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة في العامين الماضيين.