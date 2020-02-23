شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد السيد، رئيس شركة الكهرباء، أنه تم ننفيذ نحو ٨٠ % من أعمال الخط الكهربائي لربط مدينة مرسي علم بالشبكة الكهربائية الموحدة، ومن المقرر الانتهاء من كافة أعمال الخط خلال شهر إبريل المقبل وذلك لتوصيل التيار الكهربائي للعشرات من القرى السياحية الواقعة بين مدينتي القصير ومرسى علم حتى برنيس من الشبكة الموحدة للكهرباء.

وأضاف السيد أن وزارة الكهرباء والطاقة تواصل الأعمال الإنشائية في تنفيذ خط كهرباء الضغط العالي بطول الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الأحمر لربط مدينة مرسى علم ومنطقة برنيس بالشبكة الكهربائية الموحدة على مستوى الجمهورية ما يساهم بشكل كبير في تنمية هذه المناطق ووضعها على الخريطة السياحية لمصر وتوفير التيار الكهربائي للعشرات من الفنادق والقرى السياحية وخدمة التنمية العمرانية والسكنية ومطار برنيس الجديد والقضاء على انقطاع التيار والتخلص من المحطات الغازية وتوفير التيار طوال اليوم.

وأوضح رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن الخط الجديد بطول 300 كم بداية من مدينة القصير لمرسى علم ومنها إلى برنيس لتمتد الشبكة الكهربية جهد 220 كَ. ف «وبتكلفة تصل إلى مليار جنيه لتصبح مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم مربوطة بالشبكة الموحدة».

واوضح رئيس شركة كهرباء القناة أن هذا الخط ضمن الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية على جميع أنحاء الجمهورية وفى إطارالاهتمام الذي يوليه القطاع لقيادة عجلة التنمية نظراً لأن الطاقة الكهربائية هي وقود التنمية وأساس التقدم والاستقرار.