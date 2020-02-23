شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لبنك الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقَّع بنك الإسكندرية اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 50 مليون دولار موجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بنك الإسكندرية أن الاتفاقية تتضمن منحة خاصة للدعم الفني يستخدمها بنك الإسكندرية لتنمية المهارات، وتعزيز القدرة التنافسية لتلك المشروعات من خلال دورات تدريبية وورش عمل متخصصة.

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وبجانب اتفاقية الشركات الصغيرة والمتوسطة، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلا إضافيًا بقيمة 50 مليون دولار لبرنامج تسهيل التجارة.

وقام البنك بإطلاق Business club Academy، بهدف توفير التدريب المتخصص لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للتعرف على عناصر الإدارة المالية، والمهارات التنظيمية والتسويقية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات بشكل أفضل، والمساهمة في تعزيز قدرتهم التنافسية والإنتاجية.

وتهدف Business club إلى تنظيم أكثر من 50 ورشة عمل، ودورة تدريبية متخصصة تمتد على مدار 18 شهرًا.