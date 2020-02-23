شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «فساد المليار دولار» لـ2 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد المليار دولار» لجلسة 2 مارس المقبل.

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كان دائرة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد، ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبدالستار، قد أحالت القضية إلى دائرة المستشار ياسر طه الرفاعي، اليوم الأحد، التي سوف تنعقد بجلسة 2 مارس لعدم اختصاص المحكمة لنظرها.

وكان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراي أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي أوشن»، بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.