شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار على كافة الأنحاء الاثنين.. والقاهرة 15 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الاثنين، طقسا باردا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد إلى شمال سلاسل الجبال، ومتوسطة ورعدية أحيانًا على شمال الصعيد، ومتوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

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ويتوقع الخبراء رياحا معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، ونشطة غربًا على السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ونشطة مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «11– 15»، الإسكندرية «12 – 16»، قنا «8- 20»، الأقصر «9- 20»، أسوان «11 – 20».