شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 70 فدانًا من أراضي الدولة ضمن فاعليات الموجة 15 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ إزالة 35 حالة تعدٍ بمساحة 70 فدانا و12 قيراطا، و3560 متراً بمركزى الحسينية والإبراهيمية، مشيرًا إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة شملت إزالة 14 حالة تعدٍ بمساحة 70 فدانا و12 قيراطا على أراضى أملاك الدولة أراض زراعية بمركز الحسينية، بالإضافة إلى إزالة 21 حالة تعدٍ بمساحة 3560 مترًا مباني بمركز الإبراهيمية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على ممتلكات الدولة، واستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين، ضمن فاعليات الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع المحافظات.

وأوضح محافظ الشرقية أنه لن يفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، وأن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية تتعامل بكل حزم في إزالة التعديات المخالفة، حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بالتهاون مع واضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التي حددها القانون، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، وضرورة توفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة، لإزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على تواصل مراكز ومدن المحافظة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، طبقا للجدول الزمنى المحدد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين واستعادة حق الدولة.

استرداد 70 فدان من أراضي الدولة بالشرقية