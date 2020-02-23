شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لزوجة وعشيقها لقتلهما الزوج في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبدالعظيم وفلبس صبحي، بالسجن المؤبد لزوجة وعشيقها، لإدانتهما بقتل زوجها بدائرة مركز بلبيس.

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تعود أحداث القضية لعام 2013، بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة «على. س. ع. م»، 28 عامًا، عامل، داخل مسكنه بإحدى قرى المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى قيام كل من «ف. ع. ع»، 28 عامًا، زوجة المجني عليه، و«ع. م. ع»، ومقيم بدائرة المركز بقتل المجني عليه، وأوضحت التحريات أن هناك علاقة عاطفية بين الزوجة والمتهم الثاني، وقد عزما النية على التخلص من الزوج والاتفاق على الزواج عقب التخلص منه، وتمكن المتهم من دخول المنزل بمساعدة الزوجة، وقاموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم ضبط الزوجة وعشيقها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بإحالتهما للجنايات التي سبق أن أصدرت حكمها بالسجن المؤبد، وبعد نقض الحكم من قبل دفاع المتهمين، وبإعادة محاكمتهما تم تأييد الحكم بالسجن المؤبد للمرة الثانية.