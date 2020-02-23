شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل السفير الأمريكي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وخلال اللقاء قدم السفير الأمريكي التهنئة للوزيرة على توليها مسؤولية الوزارة، وتمنى لها التوفيق، وأكد على حرص السفارة الأمريكية على التعاون مع الوزارة في كافة الملفات، خصوصًا التي يمكن للسفارة أن تقدم فيها الدعم الفني والتقني.

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وخلال الاجتماع بالسفير الأمريكي، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي استراتيجية الوزارة، وأهم مجالات عملها، وحرص الوزارة على التحول من الحماية إلى الإنتاج ومن الدعم إلى التمكين، وخصوصًا فيما يتعلق بالفئات الهشة والأولى بالرعاية.

واستعرضت الوزيرة عملية الإصلاح المؤسسي التي بدأت الوزارة في تنفيذها، وتسير في عدة مسارات، أهمها إعادة الهيكلة ورفع كفاءة العاملين بالوزارة من خلال التدريب والتأهيل والربط الشبكي بين الديوان العام والمحافظات، وكذلك إعادة هيكلة قطاعات الوزارة لتواكب الخدمات التي تؤديها الوزارة للمواطنين مع ترسيخ قيم الشفافية ومكافحة الفساد عبر آليات متنوعة، ويواكب ذلك إصلاح تشريعي يمكن الوزارة من العمل بفاعلية وكفاءة أكبر بدأ بقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ثم قانون التأمينات الموحد وكذلك قانون ممارسة العمل الأهلي، والذي ستصدر لائحته التنفيذية قريبًا، ووصفته وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه قانون يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويمكنهم من تحقيق أعلى معدلات المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع المصري.

وحرصت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على شرح برامج مظلة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، والذي يستفيد منه ما يزيد على 2.5 مليون أسرة، ولديه قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، وكذلك برنامج فرصة للتشغيل وبرامج تمكين المرأة اقتصاديًا، كما استعرضت اهتمام الوزارة ببرامج تنظيم النسل، والحد من الزيادة السكانية من خلال مشروع 2 كفاية، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع أكثر من 100 جمعية أهلية وتخطط ليصل عددها إلى 500 جمعية أهلية في كل المحافظات المصرية.

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل السفير الأمريكى بالقاهرة

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل السفير الأمريكى بالقاهرة

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل السفير الأمريكى بالقاهرة