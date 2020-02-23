شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 2 وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بطريق الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت سيدتان مصرعهما، فيما أصيب 10 آخرون في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي بالمنيا.

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تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بحادث تصادم بطريق الصعيد الشرقي «الجيش» أمام مدخل قرية الشيخ فضل، انتقل فريق أمني برئاسة العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، وسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين مما تسبب في وفاة سيدتين، هما فتحية عمرو محمد على، 53 عامًا، فاطمة إبراهيم حسانين، 60 عامًا، مقيمتان بمحافظة سوهاج، وإصابة 10 آخرين هم سكينة عبدالعال حسنين 50 عامًا، عبدالله على محمد، 79 عامًا، رمضان أحمد محمد، 35 عامًا، فتحية عبدالعال 55 عامًا، حميدة حسن أحمد، 52 عامًا، جميلة حسن أحمد، 55 عامًا، محمد إبراهيم حسن، 46 عامًا، أحمد رمضان سيد، 35 عامًا، هند محمد عبدالعال، 30 عامًا، ومحمود محمد أحمد، 25 عامًا.

تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الشيخ فضل، ورجح المصابون والمواطنون أن يكون الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.