شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن بدء تنفيذ مبادرة دعم كليات العلوم الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورشة عمل للتعريف بمبادرة دعم كليات العلوم الحكومية (ScienceUP) وسيتم البدء خلال العام المالى الحالى بأقسام الرياضيات والفيزياء، وهى المبادرة التى أعتمدها المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه قبل الأخير بجامعة أسوان وأطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار.

وعقدت الورشة تحت رعاية رئيس أكاديمية البحث العلمى بكلية العلوم جامعة القاهرة وبحضور جميع عمداء كليات العلماء واللجنة الفنية بقطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس لجنة القطاع ورئيس جامعة المنوفية السابق ومنسق المبادرة من قِبل أكاديمية البحث العلمى.

وفى بداية الورشة شرح الدكتور معوض الخولى المبادرة وأهدافها ومبررات إطلاقها، وإن المبادرة جاءت بناءا على دراسة أعدها المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية وحظيت بدعم كبير على كافة المستويات محليًا وعالميًا.

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وبحسب بيان صادر عن اكاديمية البحث العلمى أوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن المبادرة وافق عليها مجلس أكاديمية البحث العلمى فى جلسته رقم 174، وتأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وتنفيذا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتى تولى فى هدفها الاستراتيجى الأول إلى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم التكنولوجيات البازغة والذكاء الاصطناعى ومعالجة البيانات الكبيرة وهى تكنولوجيات تقوم بالأساس على الرياضيات خصوصا والعلوم الأساسية عموما.

وأوضح صقر أن المبادرة تتكون من عده برامج فى مرحلتها الأولى وهى حاضنات للنوابغ فى العلوم بالتعاون مع الجامعات المصرية على غرار جامعة الطفل، وحاضنة تكنولوجيه لتمكين رائدات الأعمال العاملات فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومؤتمرا سنوى للمرأة فى العلوم، وتتضمن المبادرة أيضا منح قصيرة للباحثين فى العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنح بحثية سريعة وموجهة فى الرياضيات والفيزياء فى كليات العلوم الحكومية، بالإضافة إلى منح تطوير وتحديث وصيانة واعتماد معامل بحثية بكليات العلوم الحكومية، وتطوير وإنشاء بنية تحتية قوية فى مجال الحاسوب فائق السرعة والشبكات الحسابية ومعالجة البيانات الكبيرة عن طريق الربط بين الجهات المصرية المتميزة فى هذا المجال.

وخلال الورشة أوضحت الدكتور نادية الأنصارى، مسئول سياسات وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية أن برنامج ScienceUP Faculty of Science يتكون من مكونين اساسيين وهما تطوير وتحديث وصيانة المعمل المركزى لكلية العلوم ودعم مشروعات بحثية مقدمة من قسمى الرياضيات والفيزياء فى كلية العلوم، وتم فى الورشة التعريف بكيفية كتابة استمارة التقديم ومعايير التقييم والاختيار من خلال الإعلان الحالى، على أن يكون آخر موعد لتقديم المقترحات النهائية لتطوير المعامل المركزية هو 1 مارس 2020، كما أن آخر موعد للتقدم بالمشروعات البحثية هو 8 مارس 2020، من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/828-scienceup-faculty-of-science-call