شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ إمبراطور اليابان ورئيسة جمهورية استونيا بالأعياد الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي، كما أوفد الرئيس السيسى، عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة اليابان بالقاهرة ؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما قام الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بإرسال برقية تهنئة إلى كيرستى كاليولايد رئيسة جمهورية استونيا؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية استونيا بهذه المناسبة.

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يذكر أن العلاقات بين مصر واليابان تطورت كثيرا الفترات الأخيرة ،ومنها إقامة العديد من المؤتمرات واللقاءات والأحداث المشتركة بين البلدين وشهد عام 2016 طفرة حقيقية فى العلاقات الثنائية عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارته الاولى إلى اليابان والتى فتحت آفاقا جديدة للعلاقات بين البلدين وجاء على أسر ذلك العديد من الفعاليات الهامة، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر واليابان فى مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وأعقبت هذه الزيارة الهامة زيارة أخرى قام بها الرئيس السيسى لليابان خلال عام 2019 للمشاركة فى فعاليات قمة مجموعة العشرين.

ويأتى اهتمام القيادة السياسية فى البلدين أثناء عقد قمة التيكاد الأخيرة فى مدينة يوكوهاما اليابانية بما يؤكد حرص الدولتين على توطيد العلاقات الثنائية بينهما حيث أنتجت هذه الزيارات الرئاسية الهامة لليابان نقلة نوعية فى العلاقات المصرية اليابانية على كافة الأصعدة، مشيرا إلى وصول حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان إلى أكثر من مليار وثمانمائة مليون دولار بنهاية 2019 وان ذلك يبرهن بالتأكيد على حجم الثقة المتبادلة بين الجانبين

فيما ينتظر أن يشهد عام 2020 الجارى مزيد من الفعاليات المشتركة لمجلس الأعمال المصرى اليابانى والذى يخطط لعقد المؤتمر السنوى المشترك له بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، هذا المشروع هدية مصر للعالم والذى تعتبر اليابان من أكبر الداعمين الدوليين له.