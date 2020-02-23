شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بشيكاغو: جمعية للأطباء أبرز نتائج زيارة وزيرة الهجرة للجالية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سامح أبو العينين، قنصل مصر العام بولاية شيكاغو، على أهمية زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء الجالية المصرية فى شيكاغو تعزيزا للروابط مع مجموعات الهجرة الأولى وأبنائهم من الجيلين الثانى والثالث.

‎كما أوضح القنصل، أن مؤتمرات الشباب الناجحة التى عقدتها الدولة المصرية فى شرم الشيخ والأقصر وأسوان برعاية شخصية وحضور من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى نجحت فى إبراز المناخ الإيجابى الذى نفخر بكونه أصبح جاذبا لمصر، إضافة إلى أنها جعلتها محط أنظار الجاليات المصرية فى الخارج، خاصة المتواجدة وسط وغرب الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للعودة والمشاركة والاستثمار فى وطنهم الأم.

وأشار القنصل إلى أهمية الولايات العشرة فى غرب وسط أمريكا كمركز ثقل اقتصادى وتصنيعى وأكاديمى هام، موضحًا أن أسباب أهمية هذه الزيارة هو أن هذه الولايات العشرة، والتى يقدر تعدادها بنحو 100 ألف مصرى، مرت عليها سنوات طويلة دون أن يوجد تواصل حقيقى بينهم وبين وطنهم، على الرغم من أنها ومتواجدة فى المجتمع الأمريكى بقوة نتيجة النجاحات المتميزة التى حققتها.

كما أشاد القنصل بدور المرأة المصرية فى الخارج سواء كانت مسئولة عن أسرة مهاجرة أو تعيش متنقلة كزوجة دبلوماسية، كونها هى المسئول الأول عن ربط الجيلين الثانى والثالث بوطنه الأم مصر.

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وأعرب "أبو العينين" عن فخره بالتعاون مع وزيرة الهجرة؛ لتوثيق روابط المواطنين بمصر، مشيدًا بنتائج الزيارة رغم قصر مدتها والتى حرصت خلالها على الإنصات لآراء أبناء هذه الجاليات، خلال اجتماعات أمس واليوم، والتى شملت أربع مجموعات تمثلت فى مجموعة المستثمرين ورجال الأعمال، ومجموعة الأطباء والتى تضم 40 طبيبًا مصريًا من عدة أجيال نجحوا فى اكتساب سمعة طيبة من تميزهم، ومجموعة من أساتذة الجامعات المصريين فى تخصصات مختلفة والذين حققوا نجاحات كبيرة فى العديد من التخصصات مثل الطب والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وتكنولوجيا المعلومات، حتى أصبحوا عمداء كليات ورؤساء أقسام بجامعات هى الأشهر على مستوى العالم.

كما لفت أبو العينين إلى أن توحد المصريين حول فيلم "حكاية وطن" الذى يحكى التحديات والإنجازات، خلق حالة إيجابية، مؤكدًا أن الفيلم يُعد جرعة وطنية حيث تسبب فى إثارة المشاعر الوطنية لدى المهاجرين وجعلهم يلتفون فى ختامه حول هتاف "تحيا مصر".

‎وأوضح أن هدف هذه الزيارة الأساسى وضع خطة عمل محددة تنفذ بالتنسيق بين وزارتى الهجرة والخارجية والقنصلية، تربط الجاليات المصرية فى وسط وغرب الولايات المتحدة الأمريكية بخطط التنمية فى مصر، خاصة وأن أبناء هذه الجاليات أبدوا استعدادهم لعمل مشروعات فى مصر بمجالات الطاقة والمياه وتوليد الكهرباء والتدريب الفنى للكوادر المصرية بأحدث التكنولوجيا المتوافرة، إضافة إلى توحيد صفوف الشباب فى إطار برنامج الجيلين الثانى والثالث لربطهم بمصر.

‎كما أعلن أبو العينين، أنه تم الاتفاق مع وزيرة الهجرة أن تضم خطة العمل أيضًا تنظيم برنامج لأبناء الجيلين الثانى والثالث لشباب الجاليات المصرية المتواجدة وسط وغرب الولايات المتحدة الأمريكية وذلك قبل نهاية العام الجارى، إضافة إلى تأسيس جمعية مصرية للأطباء لخدمة الوطن، من خلال توجيه الاهتمام بالمستشفيات التى تعالج السرطان والأطفال فى مصر وفى حاجة إلى الدعم.

‎وفى ختام حديثه، أشار قنصل مصر العام بشيكاغو إلى أنه سيتم دعوة وزيرة الهجرة مرة أخرى وبصحبتها عدد من الوزراء الآخرين للاحتفال بيوم وطنى تقيمه الجالية، لأن هناك رغبة كبيرة لدى المصريين المتواجدين فى ولايات وسط وغرب الولايات المتحدة الأمريكية فى ربط الجيلين الثانى والثالث - برعاية الجيل الأول - بأصول التاريخ المصرى والثقافة المصرية.