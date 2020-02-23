محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
عقد مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال وعضوية وكيلي المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس صباح اليوم جلسة استماع للنائب إلهامي عجينة للنظر في الشكاوى المقدمة ضده، ووجه مكتب المجلس عدة أسئلة إلى النائب.
وعقب الانتهاء من الاستماع إلى أجوبة النائب فيما هو منسوب إليه، انتهى مكتب مجلس النواب إلى إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم للنظر في المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مجلس النواب ينتهي إلى إحالة النائب إلهامي عجينة إلى لجنة القيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.