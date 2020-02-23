الاثنين.. جهاز 6 أكتوبر يوزع 3 آلاف شتلة مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، توزيع 3 آلاف شتلة مثمرة بدون مقابل وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "اتحضر للأخضر". وأضاف الجهاز، خلال الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن الشتلات التي سيتم توزيعها مجانا تشمل (زيتون - برتقال - يوسفى- جوافة). ويتم الحصول على الشتلة من مقر جهاز 6 أكتوبر، الساعة العاشرة صباحا يوم الاثنين 24 فبراير الجاري ببطاقة الرقم القومي.

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