ضبط صاحب مطبعة وبحوزته 412 ألف نسخة كتاب مقلد بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط 412 نسخة كتاب بدون تصريح داخل إحدى المطابع بمنطقة دار السلام.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت بقيام صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام، بطباعة كتب خاصة بوزارة التربية والتعليم دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وتبين وجود أحد الأشخاص (عامل بالمطبعة المشار إليها)، وبالتفتيش تم ضبط 412000 نسخة كتاب تعليمي بدون تصريح من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.