بحوزتهم أسلحة.. الداخلية تضبط أطراف مشاجرة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أطراف مشاجرة بالقليوبية وبحوزتهم أسلحة نارية.

كان قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، تلقى بلاغاً بوقوع مشاجرة بناحية المنشية الجديدة بعزبة رستم دائرة القسم، بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (عامل - له معلومات جنائية مسجلة "طرف أول"، مسجل جنائي ونجله وشقيقه وعامل خرده - لهما معلومات جنائية "طرف ثاني") لخلافات الجيرة.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة الطرف الأول (بندقية خرطوش - عدد 20 طلقة خرطوش من ذات العيار) وأثناء ذلك تلاحظ قدوم سيارة ربع نقل "يستقلها مجهولين"، وما أن شاهد قائدها القوات هرب بها فلاحقته القوات وقيام أحد مستقليها بالنزول منها، وأمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) وبحوزته (بندقية آلية - مُبلغ بسرقتها - عدد 60 طلقة نارية من ذات العيار).

وبمناقشته قرر تعرفه على أحد المتهمين بالطرف الثاني، والذى قام بالاستعانة به وآخرين لإحضار أسلحة نارية للتشاجر، وأرشد عن السيارة بقطعة أرض بدائرة القسم، وأمكن ضبطها ومستقليها (عدد5 عاطلين - لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزة ثلاثة منهم (عدد 2 بندقية خرطوش - فرد محلى)، وبمواجهتهم قرروا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد البلطجة والتشاجر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.