بـ 3.5 كيلو بانجو.. سقوط مسجل خطر في قبضة مباحث الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مسجل شقي خطر بالدقهلية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاح ناري.
كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أفادت بقيام (عنصر إجرامي- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3,500 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد 3 طلقات نارية من ذات العيار - هاتف محمول - مبلغ مالي).
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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