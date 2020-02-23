لطرده من مسكنه.. ضبط شخصين تعديا على مواطن لطرده بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بالإسكندرية قاما بالاشتراك مع آخرين بالتعدي على مواطن ومحاولة طرده من مسكنه بالقوة.

كان مركز قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة بشقة بأحد العقارات بمنطقة العصافرة قبلي دائرة القسم وإصابة أحد الأشخاص.

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وانتقلت مباحث القسم وتبين وجود (عاطل - مُقيم بذات الشقة "مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ والصدر وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى") وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بالشقة سكنه (محل البلاغ) فوجئ بحضور (زوج شقيقة طليقته "مقاول"- نجله - سباك - مالك محل) وقاموا بكسر باب الشقة وحاولوا طرده من داخلها وتعدوا عليه بالضرب، فحاول الهرب منهم بالقفز من نافذة الشقة مما أدى لحدوث إصابته، وأضاف بوجود خلافات مالية بينه والمقاول "زوج شقيقة طليقته".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (السباك، مالك المحل) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بقيام (المقاول) بالاستعانة بهما لطرد المصاب من الشقة سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.