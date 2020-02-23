مصر | القضاء الإداري يؤيد غلق المواقع الشيعية في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري يؤيد غلق المواقع الشيعية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، وبينها موقع النفيس، لما تبثه من مبادئ وتقاليد دينية مغلوطة، تؤثر على الوعي الديني لدى الشباب النشئ.