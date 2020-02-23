مصر | 25 فبراير.. استكمال استجواب 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 فبراير.. استكمال استجواب 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 25 فبراير الجاري لاستكمال استجواب المتهمين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري في وقت سابق من اليوم، تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية. Advertisements وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.