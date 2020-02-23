مصر | السجن 15 سنة للمتهم بقتل آخر في شبرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 15 سنة للمتهم بقتل آخر في شبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لقتله المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر شجار نشب بينهما نتيجة قيام المجني عليه بعرض صور خاصة لزوجة المتهم على "فيسبوك" والتشهير بها وبسمعتها.

وكان المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحقيقات النيابة العامة نتيجة قيام المجني عليه بالتشهير بزوجة المتهم وعرض صور خاصة لها على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكذا عرض محادثات بين المجني عليه وابنة المتهم تضمنت عبارات سب وقذف وتشهير بزوجة المتهم والإساءة لسلوكها الأمر الذي أثار غضبه وغيرته ودفعه لارتكاب جريمته.

واستل المتهم سلاحا أبيض (سكين) واتجه لمكان المجني عليه، وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات بجسده استقرت إحداها بقلبه قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كانت المحكمة استعرضت المحادثات والصور المسيئة وعبارات السب والقذف والتي قامت بتفريغها لعرضها على المحكمة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت والتي نشرها المجني عليه على وسائل التواصل الاجتماعي في حق زوجة المتهم ما أثار غضبه وغيرته وكان فعل المجني عليه سببا ودافعا للمتهم في ارتكاب جريمته، وهو ما راعته المحكمة في قضاءها المتقدم.