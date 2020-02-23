مصر | عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترفت الخادمة المتهمة بتصوير سيدة مسنة وهي تبكي، في منطقة الطالبية، بارتكاب الواقعة المشار إليها وتصويرها مقطع الفيديو، ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضافت الخادمة"ص"، 35 سنة، في التحقيقات معها اليوم الأحد، أنها كانت تعمل لدي السيدة المسنة منذ فترة، وتركت العمل قبل عدة أشهر، ولدى محاولتها الرجوع إلى عملها مرة أخرى، رفضوا، متابعة: "نشرت الفيديو علشان انتقم منهم لأنهم قطعوا أكل عيشي".

ونجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على السيدة المتهمة في واقعة الفيديو الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه "مسنة" تبكي بشدة لرفض خادمتها إدخالها الحمام.

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