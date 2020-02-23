مصر | رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يتفقون على وضع تصور لـ"العدالة الاجتماعية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يتفقون على وضع تصور لـ"العدالة الاجتماعية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعرب المشاركون في الاجتماع، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تمنياتهم بعقد الاجتماع بصفة سنوية دورية، وأن تشهد دورته المقبلة الحصول على الطابع "المؤسسي" من قبل الاتحاد الأفريقي، لما يمثله من أهمية في خدمة الهيئات القضائية في دول القارة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها بشأن القضايا ذات الأولوية.
ودعا المجتمعون، إلى المشاركة في فعاليات الاتحاد الأفريقي التي ستتم خلال العام الجاري، في إطار موضوع الذي يتبناه الاتحاد الأفريقي بعنوان "التوقف عن استخدام السلاح.. خلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية الإفريقية"، مؤكدين التزام القضاء الأفريقي وتأكيده على السلام والتنمية المستدامة لما له من صلة وثيقة باستقلالية وفعالية وحيادية الهيئات القضائية.
كما دعا المشاركون إلى تبني تدابير إضافية لتعميق التعاون في المجالات القضائية الرئيسية، بما يضمن العيش بلا تمييز من أي نوع لكل مواطني القارة، في مجتمعات حرة ومستقرة وديمقراطية، تستند إلى العدالة وسيادة القانون، والمستويات العليا من الشفافية والمساءلة.
واتفق القضاة على تفعيل التعاون من أجل وضع تصور من أجل العدالة الاجتماعية والحمائية لتحقيق التنمية المستدامة، والتأكيد على اتخاذ التدابير للاستفادة من الفرص الجديدة للتطور السريع لتكنولوجيا المعلوماتي في دول القارة لتطوير منظومة القضاء، وكذا تبادل المعلومات.
كما اتفقوا على دعم أفضل للممارسات حول الحدود الإقليمية لمواجهة "الفضاء المعلوماتي" وحماية البيانات وخصوصيتها، ومواجهة الأخبار الزائفة، وارتفاع معدل الجرائم.