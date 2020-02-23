مصر | ١٩ أبريل.. الحكم في دعوى عزل المستشار القانوني لـ"مرسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ١٩ أبريل.. الحكم في دعوى عزل المستشار القانوني لـ"مرسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعوى عزل المستشار القانوني للمعزول محمد مرسي من مجلس الدولة وإحالته للصلاحية، للحكم بجلسة ١٩ أبريل المقبل.

ذكر الطاعن أنه فوجئ باستمرار المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، في عمله بإحدى الهيئات القضائية، برغم من أنه شغل منصب المستشار القانوني لمرسي وقت توليه الحكم عام ٢٠١٣، وهو المعروف عنه بميوله لجماعة الإخوان.

ولفتت الدعوى إلى أنه انشغل بالعمل السياسي عن عمله الأساسي، وطالبت بعزله من وظيفته بمجلس الدولة.