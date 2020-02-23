مصر | اعمليها على روحك.. اعترافات جديدة لبطلة فيديو "مسنة الطالبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعمليها على روحك.. اعترافات جديدة لبطلة فيديو "مسنة الطالبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع الخادمة التي التقطت مقطع فيديو لسيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة الطالبية، ظهرت فيه وهي تبكي، لرفض الخادمة دخولها الحمام.

واعترفت الخادمة في تحقيقات النيابة، أنها كانت تعمل لديهم منذ شهر، وقامت بتصوير الفيديو في أثناء وجود السيدة بمفردها في المنزل، انتقامًا من أبنائها، نتيجة لخلافات سابقة بينهم، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغ للرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من "ح. ح" 75 سنة، مستشار لوزير الكهرباء الأسبق، يقول فيه: إنه فوجئ بانتشار مقطع فيديو لزوجته المدعوة "عايدة"، 76 سنة، مصابة بجلطة في المخ، تبكي وتتوسل دخول الحمام من سيدة ترفض الاستجابة لطلبها.