مصر | 2 مارس.. محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار" أمام دائرة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 2 مارس.. محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار" أمام دائرة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، الدائرة 25 جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لنظر محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار"، وحددت لذلك جلسة 2 مارس المقبل لبدء أولى الجلسات.

تعقد الجلسات أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبد المجيد حلمي.

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كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس قبل قليل التنحي عن نظر محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، وأمرت بإحالتها لمحكمة إستئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرة لنظرها.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدو عبد المجيد، ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لإتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.