مصر | الجنايات تتنحى عن محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايات تتنحى عن محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، التنحي عن نظر محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار"، وأمرت بإحالتها لمحكمة إستئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرة لنظرها.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدو عبد المجيد، ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

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كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بإختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن"، بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة "ocs" ببنكي "عودة" بسويسرا و"قطر الوطني" بالدوحة، بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.