مصر | استخدمت السكين.. قصة مقتل شاب على يد خالته بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استخدمت السكين.. قصة مقتل شاب على يد خالته بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسدل الستار اليوم الأحد، على الواقعة التي حدثت في شهر أغسطس الماضي، والتي شهدتها منطقة العياط، حينما قامت ربة منزل بقتل ابن شقيقتها الذي يبلغ من العمر ٢١ عامًا، حينما تدخل لفض الخلاف بين والدته وخالته، نتيجة خلافات أسرية، طعنته على إثرها بسكين في الصدر، لتحيل النيابة أوراق القضية للجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المجني عليه اعتدى على خالته، المتهمة "شيماء" 19 سنة، بالضرب، دفاعا عن والدته، ما دفعها لطعنه بسكين، كانت بيدها لتحضير الطعام، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

والدة المجنى عليه في التحقيقات، أيدت أقوال المتهمة، واتهمتها بقتل ابنها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

بداية الواقعة، ندما تلقى العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة العياط.

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وانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه شاب، يبلغ من العمر 21 سنة، تعرض للاعتداء بسكين، ما أسفر عن مفارقته الحياة في الحال.

وتوصلت التحريات إلى أن خالة الضحية وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعنته بسكين، في أثناء تدخله لفض مشاجرة، نشبت بين والدته وبينها، بسبب خلافات عائلية.

وألقى الرائد أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، القبض على المتهمة، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وأخطر اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

