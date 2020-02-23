مصر | النيابة تعاين العقار المنهار في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين العقار المنهار في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقلت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، لإجراء معاينة وفحص عقار بشارع رمضان علام، مكون من أرضي و4 طوابق إثر تعرضه لإنهيار جزئي دون وقوع إصابات أو وفيات.

كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الإنهيار، وفحص العقارات المجاورة له للتأكد من تأثرها جراء الانهيار من عدمه.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة البساتين، إخطارًا بانهيار جزئي لعقار بشارع رمضان علام، مكون من أرضي و4 طوابق، دون إصابات أو وفيات.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية والحي لإنقاذ السكان وفرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.