أخبار مصر | للقضاء على العشوائيات..البدء في إزالة منطقة حكر السكاكيني بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للقضاء على العشوائيات..البدء في إزالة منطقة حكر السكاكيني بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، أعمال إزالة المرحلة الثانية لمنطقة حكر السكاكيني بحى الشرابية، فى إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات حيث سيتم نقل قاطنيها تباعا إالى مساكن المحروسة (1) و (2).

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، حيث أن المساكن الجديدة التي تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية.

وبدأت أعمال الإزالة لعدد 5 منازل يقطنها 30 أسرة تحت إشراف حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إيهاب عرفه مدير مرافق القاهرة، وعددًا من القيادات الأمنية، وقوات الأمن، ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد، واللواء مصطفى عبية رئيس حى الشرابية ومسئولي الحي.