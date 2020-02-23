أخبار مصر | ننفرد بنشر تفاصيل مقر وزارة الإعلام الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننفرد بنشر تفاصيل مقر وزارة الإعلام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت "الخليج 365" من مصادرها، استقرار وزارة الدولة للإعلام على مقرها الجديد، والتي ستكون في فيلا ملك مجلس الوزراء في جاردن سيتي، وذلك بعد انتهاء مجلس الوزراء من وضع اختصاصات وزيرة الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وكانت نقابة الإعلاميين، ستستقر على هذه الفيلا، في بادئ الأمر، وهي في الأساس فيلا ملك مجلس الوزراء، ووافق أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على الفيلا مقرًا للوزارة، على أن ينتهي مجلس الوزراء من تجديدها وإعدادها بالشكل الملائم للوزارة.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باختيار مقر الوزارة الجديد، والذي كان في بادئ الأمر ملكًا لهيئة قناة السويس، ثم أصبح ملكًا لمجلس الوزراء.

اختصاصات وزارة الدولة للإعلام