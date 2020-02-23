أخبار مصر | رئيس البرلمان يتلقى إخطارا بوفاة النائب علي الكيال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يتلقى إخطارا بوفاة النائب علي الكيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إنه تلقى كتاب وزير الداخلية، يخطر المجلس بوفاة النائب علي الكيال، نائب دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، وتقدمه بخالص التعازي للمجلس.

وتقدم "عبد العال" بخالص التعازي في وفاة النائب علي الكيال، داعيا المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لأسرته، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حدادا على روحه، وقراءة الفاتحة.

