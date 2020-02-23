أخبار مصر | القصبي: الأزهر حمل رسالة الإسلام دستوريا وحضاريا عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصبي: الأزهر حمل رسالة الإسلام دستوريا وحضاريا عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسن القصبي مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون البحث العلمي، أن الأزهر الشريف حمل رسالة الإسلام دستوريا وحضاريا عبر التاريخ، فهو قبلة المسلمين ومرجعيتهم الدينية، كما أن مجمع البحوث الإسلامية وهو أحد مؤسسات الأزهر وماله من مسئولية علمية وتثقيفية فله جهود علمية عظيمة في الحفاظ على التراث وتنقيته من الشوائب وتيسيره بفهم معاصر يناسب احتياجات الناس.

وأضاف القصبي في كلمته بمؤتمر وعظ أسوان: أن مجمع البحوث الذي تتبعه مناطق الوعظ له دور بالغ الأهمية في المشاركة المجتمعية، من خلال الاشتباك المباشر مع المشكلات التي تواجه الناس في حياتهم فيعمل من خلال علمائه الأجلاء على العمل المستمر على مناقشتها وحلها.

وأوضح أن المجمع بلجانه العلمية التي تضم في لقاءاتها الدورية علماء أجلاء في مختلف التخصصات العلمية يسعى دائما إلى حل الإشكاليات والمسائل العصرية المستحدثة لييسر للناس فهم كل ما يتعلق بحياتهم ويحميهم من المفاهيم المغلوطة التي تأخذهم إلى الهاوية وتستهدف النيل من استقرارهم ووحدتهم.