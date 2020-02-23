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أخبار مصر | رئيس "العربية للتصنيع" لطلبة جامعة طنطا: مصر مليئة بالنماذج الإيجابية

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أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر مليئة بالنماذج الإيجابية والنقاط المضيئة، مشددا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية تحصين الشباب بالفكر والوعي المستنير لمواجهة الشائعات والتشكيك في مجهودات الدولة المختلفة للإصلاح في المجالات كافة.

ونوه "التراس" بأهمية فتح أبواب وحدات الهيئة العربية للتصنيع لشباب الجامعات من خلال جولات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد، وإطلاع الطلبة على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في المجالات كافة وتوعيتهم بخطط التنمية.

وأشار إلى أن هذا سيكون له بالغ الأثر في تعزيز قيم الانتماء للوطن وخلق جيل جديد واعٍ بحجم الإنجاز الذي يتحقق على أرض الواقع، وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

وجاء هذا خلال زيارة وفد من طلبة جامعة طنطا وعددهم 25 طالبا، وتأتي تلك الزيارة في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها وزارة التعليم العالي، لتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة والمؤسسات الصناعية الوطنية لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف نواحي التنمية.

وتناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع، لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي.

واستعرض مجهودات نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية والسيارات واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وعقب تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، توجه وفد طلبة جامعة طنطا لتفقد الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للعربية للتصنيع، حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول الشركة، والأنشطة والمشروعات التنموية التي تنفذها، كما قام الطلبة بجولة للورش الإنتاجية، ومعامل الشركة، لتعريفهم بمراحل الإنتاج.

كما تفقدوا المحطة الشمسية قدرة (1) ميجاوات وشاهدوا أحدث خطوط إنتاج الألواح الشمسية وريش أبراج طاقة الرياح والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا.

من ناحيتهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل شركة الطاقة المتجددة، مشيدين بأداء العاملين وجودة منتجاتهم، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذي عزز لديهم ثقتهم في صناعة بلدهم، وتطلعهم إلى زيارة كافة شركات الهيئة العربية للتصنيع التي تعد بحق أهم القلاع الصناعية في مصر.

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