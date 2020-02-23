أخبار مصر | رئيس "العربية للتصنيع" لطلبة جامعة طنطا: مصر مليئة بالنماذج الإيجابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "العربية للتصنيع" لطلبة جامعة طنطا: مصر مليئة بالنماذج الإيجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونوه "التراس" بأهمية فتح أبواب وحدات الهيئة العربية للتصنيع لشباب الجامعات من خلال جولات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد، وإطلاع الطلبة على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في المجالات كافة وتوعيتهم بخطط التنمية.
وجاء هذا خلال زيارة وفد من طلبة جامعة طنطا وعددهم 25 طالبا، وتأتي تلك الزيارة في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها وزارة التعليم العالي، لتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة والمؤسسات الصناعية الوطنية لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف نواحي التنمية.
وتناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع، لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي.
وعقب تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، توجه وفد طلبة جامعة طنطا لتفقد الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للعربية للتصنيع، حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول الشركة، والأنشطة والمشروعات التنموية التي تنفذها، كما قام الطلبة بجولة للورش الإنتاجية، ومعامل الشركة، لتعريفهم بمراحل الإنتاج.
من ناحيتهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل شركة الطاقة المتجددة، مشيدين بأداء العاملين وجودة منتجاتهم، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذي عزز لديهم ثقتهم في صناعة بلدهم، وتطلعهم إلى زيارة كافة شركات الهيئة العربية للتصنيع التي تعد بحق أهم القلاع الصناعية في مصر.