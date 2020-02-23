أخبار مصر | رئيس "العربية للتصنيع" لطلبة جامعة طنطا: مصر مليئة بالنماذج الإيجابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "العربية للتصنيع" لطلبة جامعة طنطا: مصر مليئة بالنماذج الإيجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر مليئة بالنماذج الإيجابية والنقاط المضيئة، مشددا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية تحصين الشباب بالفكر والوعي المستنير لمواجهة الشائعات والتشكيك في مجهودات الدولة المختلفة للإصلاح في المجالات كافة.

ونوه "التراس" بأهمية فتح أبواب وحدات الهيئة العربية للتصنيع لشباب الجامعات من خلال جولات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد، وإطلاع الطلبة على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في المجالات كافة وتوعيتهم بخطط التنمية.