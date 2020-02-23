أخبار مصر | "قوى النواب" توصي بتسهيل نقل موظفي الدولة من محافظة لأخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوى النواب" توصي بتسهيل نقل موظفي الدولة من محافظة لأخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة جبالي المراغي، الحكومة بتسهيل وتيسير إجراءات نقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة من محافظة إلى محافظة أخرى، لتخفيف معاناة الموظفين الذين يعملون في محافظات بعيدة وفي غير محل إقامتهم.

وجاء ذلك خلال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سعيد طعيمة، بشأن معاناة الموظفين من روتين المصالح الحكومية في حالة طلب أي موظف بالنقل من محافظة إلى أخرى بضرورة استغناء المصلحة المراد النقل منها عن الدرجة المالية، وضرورة نقل الموظفين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة على درجات شخصية.

وانتهت اللجنة مطالبة مكتب المجلس بتوجيه خطاب لرئيس مجلس الوزراء، لتسهيل نقل العاملين بالدولة من محافظة لمحافظة أخرى من دون التقييد بتدبير الدرجة.

كما أوصت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد رسلان، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، بتعميم المكاتب العمالية بكافة الدول لاسيما كثيفة العمالة المصرية.

