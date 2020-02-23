شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان: نواصل استكمال مسيرة النهضة والتطور التي بدأها السلطان الراحل قابوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سلطان عمان: نواصل استكمال مسيرة النهضة والتطور التي بدأها السلطان الراحل قابوس

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