شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة من «النواب»: وضعنا حدًا أدنى لرواتب العاملين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة وضعت حدا أدنى لمرتب العامل المصرى في الخارج نتيجة لتدنى الأجور في بعض الدول، وتشدد على ضرورة أن تكون العقود التي يتم الاتفاق عليها ما بين العامل وجهة العمل في الخارج متضمنة هذا الحد الأدنى.

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وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أمس الاحد، للرد على طلبات إحاطة تتعلق بحقوق العمال المصريين بالخارج، أن كرامة المواطن المصري في أي دولة في العالم خط أحمر، مشيراً إلى أن الوزارة بتوجيهات من الدولة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري في الخارج ولن تسمح بإهانته وستدافع عن كرامته بكل الطرق والوسائل.

وتابع: «المشكلة الحقيقية هي عمل العامل المصري في المشروعات الصغيرة في بعض البلدان لأنها تضع شروطا وأجورا لا تليق بالإنسان العامل والوزارة، ولضمان حقوق العاملين في الخارج في هذه المشروعات وضعت بوليصة التأمين كضمان أساسي به العديد من حقوق العامل.

وأكد «سعفان» على ضرورة توعية العامل المصري بشأن العمل في هذه المشروعات الصغيرة في الخارج، لافتا إلى ضرورة التعاون وتكاتف الجميع للعمل على هذه التوعية.