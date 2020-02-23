شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري ضيف معرض مسقط الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الفنان القدير سمير صبري في فعاليات الدورة 25 لمعرض مسقط الدولي للكتاب، حيث يغادر لسلطنة عُمان بعد غد الثلاثاء وحتى 2 مارس المقبل.

ويتحدث الفنان القدير خلال فعاليات المعرض حول تفاصيل إجرائه مقابلة تليفزيونية خاصة في عام 1972، مع المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وتفاصيل ما جرى قبل المقابلة وخلالها وبعدها.

وبتلك المناسبة، قال سمير صبري إنه سعيد جدًا بالدعوة الكريمة التي تلقاها من وزارة الإعلام العُمانية لزيارة معرض مسقط الدولي للكتاب، وأضاف: «هذه فرصة هائلة لأزور البلد التي عشقتها عندما نلت شرف أنني الإعلامي الوحيد الذي أجريت حديث مع جلالة السلطان قابوس، الراحل العظيم الذي عشق بلده وعشق العالم العربى، وكان له مواقف عديدة جدًا في مساندة حرب أكتوبر المجيدة عام 1973».

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وقال سمير صبري: «رحم الله الراحل الكريم، وفرصة طيبة أنني سأزور بلده، وسأتحدث حول تفاصيل لقائي معه، في لقاء ضمن الأحداث الثقافية المتنوعة خلال فعاليات المعرض».

وافتتح شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار سلطان عُمان، فعاليات الدورة 25 لمعرض مسقط الدولي للكتاب، مساء أمس، وذلك بمركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض بمسقط.

وأكد الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام العُماني، رئيس لجنة المعرض، خلال حفل الافتتاح، أن المعرض يعد أكبر تظاهرة ثقافية تشهدها السلطنة هذا العام، وأوضح أن المعرض يشهد برنامجًا ثقافيًا مكثفًا في شتى صنوف المعرفة والفكر، ويقدم برنامجًا خاصًا للأسرة والطفل، وحلقات عمل متخصصة لفئات ذوي الإعاقة لإبراز إنتاجهم الإبداعي بالتكامل والتنسيق مع المؤسسات المعنية.

وتم خلال الحفل عرض فيلم عن حياة السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، حيث تناول أبرز المحطات في حياته منذ طفولته خاصة ما يتعلق منها بشغفه بالثقافة والموسيقى، كما تم تدشين موسوعة «عُمان عبر الزمان» التي احتضنت تفاصيل تاريخ عُمان من عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 2 مارس المقبل، 946 دار نشر منها 676 بشكل مباشر من 32 دولة و270 دار نشر عن طريق التوكيلات، كما سيشهد البرنامج الثقافي لهذا العام حوالي 86 فعالية ثقافية منها 15 ندوة و11 محاضرة و7 أمسيات شعرية و10 جلسات حوارية و31 ورشة عمل و10 عروض تقديمية وثقافية وأدبية.