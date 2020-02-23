شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر: 305 ملايين جنيه لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء في محافظة الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ عدد من مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء لرفع كفاءة التغذية الكهربائية في عدد من محافظات الجمهورية، لتقليل فترات إنقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمره في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك وتلبية احتياجات مشروعات التنمية.

وأوضح شاكر انه تم تنفيذ عدد من مشروعات تدعيم شبكات محافظة الدقهلية التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال الستة أشهر الأخيرة، تضمنت توسعة وتجديد 57 لوحة توزيع جهد متوسط وزيادة أطوال خطوط الشبكة الهوائية والأرضية للجهدين المتوسط والمنخفض إلى 9347 كيلو متر، وذلك بتكلفة بلغت حوالى 305 ملايين جنيه تم تمويلها من مخصصات الخطة الاستثمارية والخطة الطموحة إلى جانب جزء من خطة الاستبدالات.

وأوضح المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الدولة تولي أهمية قصوى لرفع مستوى خدمات الكهرباء للمواطنين، وأشار إلى أن تم تدعيم شبكات قطاع شمال الدقهلية في 451 قرية، حيث تم استحداث 34 مقرا للشبكات وجارى تزويدها بوحدات شحن متنقلة للعدادات مسبقة الدفع، وأضاف عسل أنه تم إضافة 3 كيلو متر في أطوال شبكات الجهدين المنخفض والمتوسط خلال الشهر الماضى، وأكد أن تدعيم الشبكة في شمال الدقهلية ساهم في إنخفض الأعطال إلى 72 عطل فقط خلال الستة أشهر الأخيرة مقابل 86 عطل خلال نفس الفترة من العام الماضى، وتم تشكيل فرق للصيانة المركزية بـ 4 فرق مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية. وأشار إلى أنه تم تحرير 161 محضر سرقة تيار بإجمالى مخالفات بلغت 2639499 جنيه.