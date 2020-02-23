شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» لـ«النواب»: استراتيجة كاملة لصناعة السيارات سيعلن عنها الرئيس قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي،عن اجتماع تم أمس السبت مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، وتم الانتهاء من وضع استراتيجة ورؤية كاملة لصناعة السيارات، والسيارات الكهربائية، ويتم صياغتها الآن وسيعلن عنها رئيس الجمهورية في القريب.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتناول عدة محاول منها محور لتحويل السيارات للعمل بالغاز أو الكهرباء، ومرحلة لإحلال السيارات التي تجاوز عمرها الـ20 عاماً واستبدالها بسيارة جديدة تعمل بالكهرباء، مشيراً إلى أنه سيتم الحفاظ على الصناعات الموجودة المرتبطة بالسيارات العادية، فعملية التحول إلى السيارات الكهربائية ستحتاج إلى وقت.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد فرج عامر اليوم الأحد، وبحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات وشركات صناعة السيارات والصناعات المكملة لها.

وأوضح «العصار» أن هذه الاستراتيجية التي ستعلن عنها الحكومة شارك في وضعها وتجميعها وصياغتها القطاع الخاص، وقال:«الدولة حريصة على المصنعين أكثر من أي طرف أخر»، مشيراً إلى أنه سبق وضع الاستراتيجية دراسة تجارب الدول الأخرى، منها أن بعض الدول تقوم بإعطاء مبالغ مالية كبيرة لكل مستخدم للسيارات الكهربائية، وهناك حوافز مقترحة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية أو المسيرة بالغاز الطبيعي.

فيما قال المهندس أحمد فكري العضو المنتدب للشركة المصرية الألمانية للسيارات «مرسيدس» أن هذه الصناعة تقود التنمية في كثير من دول العالم، لأنها قائمة على صناعات صغيرة كثيرة جداً، مثل الجلود والإطارات وغيرها، وتنمية هذه الصناعة من شأنه أن يحقق طفرة حقيقية ودور كبير في جذب استثمارات وإتاحة فرص عمل كثيفة، وما يطلبه المصنعون هو أن يكون للحكومة رؤية واضحة وثابته لهذه الصناعة، والصناع على استعداد للتنفيذ، شريطة أن تتضمن هذه الاستراتيجية محفزات للمصنعين، على غرار التجربة المغربية والجنوب إفريقية في هذا المجال.

ورد المهندس طارق بكر مستشار نائب رئيس الهيئة الوطنية للإنتاج الحربي، أنه بالفعل تم الاجتماع بالوزارات المعنية والاتفاق على وضع مراحل الاستراتيجية العامة، وتم الوقوف على التحديات التي تواجه مصنعي المركبات، وتم وضع أهداف الاستراتيجية ومقوماتها والخطط اللازمة للتنفيذ ومتطلبات الأعمال التنفيذية والمحفزات، ويتم صياغتها حالياً تمهيداً للإعلان عنها.