شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي لـ«النواب»: أول إنتاج للأتوبيسات الكهربائية نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن بدء إنتاج أول أتوبيس مصري يعمل بالكهرباء من إنتاج مصانع الإنتاج الحربي في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن وزارته بدأت أيضًا بمشاركة شركة «جيلي» في تصنيع عربات الركوب الصغيرة «تاجسي وملاكي» التي تعمل بالكهرباء.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، المخصص لعرض استراتيجية الوزارة لصناعة السيارات الكهربائية، الأحد، أن الوزارة بدأت بالفعل في إنشاء شركة محطات كهربائية لشحن البطاريات، وتم التعاقد على تسيير اتوبيسات كهربائية داخل المدن وكذلك إنشاء محطات للشحن.