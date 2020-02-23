شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مشاكل الإستثمار الداجني مع اتحاد المنتجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مجلس إدارة إتحاد منتجي الدواجن بحضور الدكتور نبيل درويش رئيس الإتحاد والدكتور مجدي حسن والمهندس محمود العناني والدكتور إياد حرفوش أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والدكتور طارق توفيق رئيس مجموعة القاهرة للدواجن وعدد من قيادات وزارة الزراعة وشركات إنتاج الدواجن.

وأكد الوزير أهمية مساندة صغار مربي الدواجن خاصة أن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة، وإن دور الحكومة هو حماية صغار المربين وتيسير استمرارهم في الإنتاج لزيادة المعروض في الأسواق.

أكد الوزير خلال اللقاء على أهمية دعم صناعة الدواجن باعتبارها صناعة إستراتيجية هامة والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشددا على اهمية تطوير الصناعة والنهوض بها والحفاظ على صغار المربين كشريحة أساسية من قطاعات الصناعة.