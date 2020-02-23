شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: دخول البئر 15 على الإنتاج في حقل ظهر وزيادة الإنتاج لـ3 مليار قدم مكعب يوميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع حقل ظهر يمثل نموذجاً في التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتحقيق أرقاماً قياسية على المستوى العالمى، مشيراً إلى استمرار المضى قدماً وفقاً للبرامج الزمنية المخططة لاستكمال مراحل المشروع ووضعها على خريطة الإنتاج، مشيداً بالتعاون البناء بين قطاع البترول والشركاء الأجانب في المشروع اينى وبى وبى وروزنفت ومبادلة، كما أشاد بالمشاركة المجتمعية للمشروع في محافظة بورسعيد في إطار اهتمام قطاع البترول بالمساهمة في التنمية المجتمعية في المناطق المحيطة بالمشروعات البترولية.

Advertisements

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق لاعتماد موازنة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقال المهندس عاطف حسن رئيس الشركة إلى ارتفاع انتاج الغاز من حقل ظهر خلال الفترة الماضية من العام المالى 2019/2020، ليصل إلى 7ر2 مليار قدم مكعب غاز في نوفمبر 2019، وذلك نتيجة التعجيل في إستكمال المشروع، حيث نجحت الشركة في وضع 4 آبار في المنطقة الجنوبية على خريطة الإنتاج ليصل إجمالى الآبار المنتجة من حقل ظهر إلى 14 بئراً، تزامناً مع وضع خط الإنتاج البحرى الجديد بقطر 30 بوصة في اغسطس 2019، مشيراً إلى أنه من المتوقع دخول البئر الخامس عشر على الإنتاج في مارس المقبل لتصل القدرة الانتاجية الحالية للحقل إلى حوالى 3 مليار قدم مكعب يومياً.

وأضاف أن الشركة وضعت خطة استثمارية خلال موازنة العام المالى 2020/2021 تبلغ 408 مليون دولار للاستمرار في تنفيذ الأنشطة الاستكشافية والتنموية بمنطقة ظهر لاستدامة سير معدلات الإنتاج والحفاظ على أصول الشركة .